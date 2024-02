‘En EU mueren por fentanilo y en México por las balas’, Xóchitl Gálvez

Xóchitl Gálvez, candidata presidencial de la Oposición (PAN-PRI-PRD), advirtió que mientras en Estados Unidos el fentanilo está matando a los jóvenes, en México son las balas los que provocan su muerte, lo cual no se resolverá repartiendo culpas entre ambos países.

Gálvez afirmó que durante su gira por Estados Unidos intercambió ideas con legisladores, y uno de ellos le confesó que, en los últimos meses, su hijo había asistido a cinco funerales de compañeros que murieron por sobredosis de esta droga sintética.

Durante una reunión con líderes del ámbito de la cultura y las artes en México, en Tala, Jalisco, Gálvez además afirmó que la soberanía del País está en riesgo por la presencia del crimen organizado.

Advirtió que 35 por ciento del territorio está en manos de la delincuencia organizada.

' El País ya no quiere una Tlatoani' Gálvez aseguró que a diferencia de lo que sucede actualmente, el proyecto que está construyendo no le apuesta al presidencialismo, sino a un Gobierno de coalición” .

"Y hoy nos enteramos de que no puedes visitar Bonampak y Yaxchilán , porque el narcotráfico no te deja entrar. Las lagunas de Montebello están prácticamente a merced de la delincuencia y en ese sentido yo lamento tanto lo que están viviendo las comunidades indígenas de Chiapas " .

Afirmó que el País ya no requiere una Tlatoani o un Tlatoani, y eso es cosa del pasado.

Además prometió poner fin a la división.

"Aquí no habrá México que le apueste a los buenos, a los malos. De si los güeritos son los que fueron a la marcha. Imagínense que el presidente, se atreva a escribir de mí en su libro que soy racista y clasista, él no sabe lo que yo sufrí, no tiene idea del trato que yo recibí en la ciudad cuando llegué de 17 años hablando con el tono de mi pueblo. Yo sé lo que es el clasismo, sé lo que es el racismo en carne propia" , dijo.