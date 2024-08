EU no coopera con información del 'Chapito' y el 'Mayo' Zambada: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que no hay cooperación del Gobierno de Estados Unidos sobre la captura de Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo, e Ismael "El Mayo" Zambada.

Durante la mañanera de este viernes, López Obrador se quejó de que Estados Unidos no ha entregado información suficiente y que sólo entregaron algo "muy elemental".

"Vamos a esperar más tiempo, pero en efecto no han entregado información suficiente, vamos a decir, entregaron una información muy elemental, muy general de que llegó un avión a El Paso, Texas , que tenían un acuerdo de tiempo atrás con Guzmán López y que al llegar el avión no sólo iba o no sólo aterrizó con Guzmán López sino que iba también el señor Zambada" , expresó AMLO.

"No han entregado información suficiente". El presidente @lopezobrador_ dio a conocer que hasta el momento Estados Unidos no ha entregado información sobre la captura de Ismael "El Mayo" Zambada y Joaquín Guzmán López. #ConferenciaPresidente pic.twitter.com/xarfzp8Mop