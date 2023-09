EU suspende fondos a México por no combatir el fentanilo

La Cámara baja de Estados Unidos aprobó el día de ayer, frenar más de 60 millones de dólares en proyectos de ayuda en México, en represalia por lo que el Partido Republicano considera es una falta de voluntad del Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador para combatir el tráfico de fentanilo.

La decisión, inscrita en la Ley de Gastos del Departamento de Estado para el Año Fiscal 2024 -donde viene incluida la enmienda que frena la ayuda de ESF para México- deberá reconciliarse con la versión que el Senado apruebe próximamente, diferente a la propuesta de los republicanos, y su versión final por ambas Cámaras está sujeta a que se supere el impasse presupuestario que vive Washington.

En el Senado, a diferencia de la Cámara baja, los demócratas tienen la mayoría.

En un voto de viva voz, el Pleno de la Cámara baja aprobó una enmienda propuesta por el congresista republicano Alex Mooney que detiene los fondos para proyectos en México hasta que el Presidente Joe Biden no certifique que el Gobierno de México está cooperando para reducir el flujo de fentanilo a Estados Unidos.

Mexico should not be rewarded with economic support funding from U.S. taxpayers when the country refuses to stop the production of fentanyl that has killed hundreds of thousands of West Virginians.