Eugenio Derbez rechaza invitación de AMLO para dialogar sobre Tren Maya

Eugenio Derbez rechazó la invitación del presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual tendrá lugar en el Palacio Nacional, donde se dialogará todo lo que compete la construcción del tramo cinco del Tren Maya.

A través de una entrevista para la periodista, Azucena Uresti el actor reveló que tiene varios motivos para no asistir.

“Honestamente creo que no es una buena táctica ir al Palacio a hablar con él. Yo aunque pudiera no iría porque en primera yo no me quedo callado, yo no soy reportero de la mañanera, y porque creo que no me conviene, la última vez que di una entrevista me vetaron de Televisa y recibí muchas amenazas de muerte, que seguro va a pasar lo mismo a partir de ahorita. No me interesa y hablar con él no es el camino, nos va a marear”, confesó en la entrevista Derbez.

El también comediante manifestó que la reunión con los artistas no es la correcta, pues ninguno de ellos son expertos en el tema.

“No estoy de acuerdo porque no es el camino correcto, ni nosotros somos expertos, ni el presidente es experto. Los que se tienen que juntar son los científicos, ambientalistas para discutir” expresó el actor.

Asimismo, expresó que el mandatario tiene todo el conocimiento de lo que está afectado la construcción del tramo cinco de Tren Maya, pero el plan no se va a detener.

“No hay ganas de dialogar por parte del presidente porque si lo hubiera no nos hubiera descalificado desde un principio… claramente él sabe lo que está pasando pero no quiere detener el plan y es por eso que nos descalificó diciendo que nos están pagando, que somos de la oposición y que son politiquerías” apuntó Eugenio Derbez.

El director de “No se aceptan devoluciones” puso en tela de juicio los valores de López Obrador, pues acusa de cuidar la investidura, recordemos que el titular del ejecutivo mencionó que no iría a Quintana Roo, para dialogar con intermediarios “porque debía cuidar la investidura”.

Por lo que Derbez juzgó que puede saludar a la madre de Joaquín “El Chapo” Guzmán dañar la investidura, pero no atender a ambientalistas en contra del Tren Maya.

“Dijo que no se puede exponer porque hay que cuidar la investidura, ¿si puedes saludar a la mamá del Chapo, pero no puedes atender a científicos y ambientalistas porque tienes que cuidar la investidura?, por Dios” puntualizó el actor.

#AzucenaxFórmula | @EugenioDerbez integrante de #SélvameDelTren sostiene que reunirse con el pdte. López Obrador en #PalacioNacional, para hablar sobre el #TrenMaya, no es el camino; asegura que esto no se resuelve con un café ni tomándose una foto



Aquí la entrevista completa pic.twitter.com/ixyPwPztao — Azucena Uresti (@azucenau) April 23, 2022

(Con información de Azucena Uresti)