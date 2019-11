Evo propone Comisión de la Verdad y hace “oferta” para volver a Bolivia

Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- Esta mañana el expresidente de Bolivia, Evo Morales dijo en rueda de prensa que ha convocado a organizaciones internacionales e incluso al Papa Francisco para construir una Comisión de la Verdad para aclarar lo sucedido en las elecciones presidenciales del 20 de octubre.

Señaló que el Gobierno de facto en su país publicó "una carta blanca" para masacrar personas.

"Emitieron un decreto como si tuvieran carta blanca para matar a bolivianos. Eso sólo se hacía en la dictadura militar", dijo en conferencia de prensa este miércoles 20 de noviembre, desde la Ciudad de México.

También te puede interesar: Culpan a AMLO por muertes en Bolivia

"Algunos no aceptan que los indios gobiernen", agregó Morales.

El expresidente explicó los avances de su administración en la producción de litio y las reservas gasíferas de la nación andina.

En conferencia de prensa en Salón Flamingos del Hotel Courtyard de México, el ex mandatario de #Bolivia, @evoespueblo, aseguró que hasta el momento se han matado a 30 bolivianos y presentó un video donde se muestra la violencia en el país.



📹 Luis A. Méndez



• #Notimex pic.twitter.com/QA0PkYtl4q — Notimex (@Notimex) November 20, 2019

Morales indicó que la represión del régimen golpista ha ocasionado al menos 30 muertes y decenas de heridos a manos de las fuerzas armadas.

#Bolivia | #VideosLaJornada Militares usaron helicópteros, vehículos blindados y gases contra simpatizantes del ex presidente Evo Morales, quienes bloqueaban un depósito de combustible en El Alto; el saldo fue de 3 muertos y 30 heridos.



Más información: https://t.co/k3BO7B05Gw pic.twitter.com/kWvtllIk8S — La Jornada (@lajornadaonline) November 20, 2019

También hizo un llamado a la Organización de Naciones Unidas para denunciar y frenar "esta masacre de hermanos indígenas que piden paz, democracia y respeto a la vida en las calles".

"Hemos ganado en primera vuelta. Hay informes internacionales que lo demuestran", dijo.

Promete no postularse nuevamente a cambio de…

Dice que está preocupado por la situación en su país. Desde el exilio en México después de la crisis política que culminó con su renuncia el 10 de noviembre, cuando fue acusado por la Organización de Estados Americanos (OEA) de haber cometido fraude el ex mandatario boliviano quiere negociar con la oposición para calmar los ánimos.

En una entrevista con el periódico neoyorquino The Wall Street Journal, propuso volver a La Paz para terminar su mandato, que culminaría el 22 de enero del 2020, a cambio de no presentarse como candidato presidencial en las nuevas elecciones del país.

“La rotunda demanda de la gente movilizada es que la dictadura debería renunciar”, dijo Morales, refiriéndose al gobierno interino de la Jeanine Áñez, la actual presidenta interina quien se adjudicó el cargo durante los días de acefalía política que sufrió el país después de la partida de Morales.

"Eso significa que terminamos nuestro mandato y, a cambio, no seremos candidatos [en las próximas elecciones]. Si se trata de paz, entonces no se pierden más vidas, no hay problema, renuncio [a la candidatura]. "

Circulan presuntos audios de Evo Morales coordinando bloqueos

Mientras tanto, en redes sociales han circulado audios, presuntamente de Evo Morales dando instrucciones para coordinar los bloqueos que prevalecen en La Paz.

Insiste en organizar a sus seguidores para protestar hasta su próximo regreso.

Cuando se te gritaba Cabron en las calles no era un reto @evoespueblo, y aún así te superaste hijodeputa#EvoAsesino #EvoTerrorista #EvoGolpista https://t.co/FnsK66VPKv — persy fernandej (@persyfernandes) November 20, 2019

(Con información de RT, Infobae y Twitter)