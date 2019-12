Exdiputado rocía ácido a una joven saxofonista en Oaxaca

Agencia

Oaxaca.- María Elena Ríos Ortiz, una talentosa joven saxofonista de 26 años, se encontraba en su casa en la ciudad de Huajuapan de León, cuando un hombre le arrojó ácido, bañándola en el disolvente. A 90 días del ataque, el delito continúa impune pues el agresor, gracias a su influencia, sigue libre.

De acuerdo con el portal de noticias El Debate, mientras tanto el Hospital Civil Aurelio Valdivieso ahora forma parte de la vida de María Elena, su pasión por el saxofón quedó desplazado por sesiones de intervenciones quirúrgicas.

La joven caminaba en compañía de su madre hacia su casa, cuando apróximadamente a las 10 de la mañana ambas fueron rociadas con el líquido corrosivo. Su mamá de 57 años también resultó afectada, sin embargo la artista resultó con mayores lesiones de segundo grado.

Agresores de la saxofonista siguen libres

La saxofonista que asegura conocer al autor intelectual del cruel acto, pide justicia. Señala que se trata de un exdiputado local e influyente empresario, a quien habría conocido años atrás hasta que llegó a amenazarla de muerte después del cobarde atentado.

Desde hace 3 meses la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) tiene conocimiento de la denuncia, sin embargo hasta el momento no hay detenidos ni justicia para la artista prodigio.

Debido a que el ácido que le arrojaron afectó a los ojos de la oaxaqueña, requiere la atención de un oftalmólogo.

Mientras las autoridades han hecho caso omiso a la denuncia, a través de las redes sociales usuarios han movilizado apoyo para su atención entre ayuda económica y presión para la captura de los atacantes.

Campaña de desprestigio

Antes que justicia, María Elena fue víctima de una campaña de desprestigio que según El Universal habría sido orquestada por Juan Vera Carrizal, el empresario agresor. En esta tratan de deslindar de responsabilidades al exlegislador.

Después de que se haya señalado al exdiputado, este declaró para la radio local 88.5 FM que si bien la conocía, estos hechos no sucederían si ella tuviera un estilo de vida sano.

María Elena Ríos trabajó conmigo y tenemos una amistad, pero eso no implica nada. Si tienes un estilo de vida sano así te va, pero si tienes un estilo de vida fuera de lo normal vas a tener problemas. Yo siempre me he comportado de la mejor manera mirando a la gente a los ojos. Que la Fiscalía investigue y que capturen a la persona que hizo el atroz hecho

Aseguró el exlegislador y empresario gasolinero señalado de autor intelectual y de amenazar de muerte con mensajes de texto.