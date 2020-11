Exhiben a alcaldesa morenista bebiendo alcohol en oficinas del palacio municipal (Video)

Aline Corpus

MÉXICO.- La Alcaldesa de Playas de Rosarito, Araceli Brown, fue videograbada en un convivio, con bebidas alcohólicas y un grupo norteño, en la oficina de presidencia municipal.

Debido a ello, se abrió una investigación por parte de la Secretaría de Honestidad y la Función Pública del Estado.

El gobernador Jaime Bonilla reprochó la acción de la edil, una de las funcionarias que más avala entre su grupo de Morena en el gobierno.

En el video, que circula en redes sociales se observa a la munícipe coreando una canción acompañada del Recaudador de Rentas Municipal, Manuel González Araujo, así como el acordeonista Alfredo "El Zurdo" González, de Los Tucanes de Tijuana, y dos guitarristas.

Se quedó a trabajar en su oficina

Brown fue entrevistada durante el desfile del 20 de Noviembre, donde justificó que se quedó a trabajar en su oficina.

"El día de ayer me quedé a trabajar en la oficina, ahí comí, estuvo ahí conmigo la regidora, el Recaudador, lo mejor para mí es que nos visitó 'El Zurdo' de Los Tucanes de Tijuana con unos jóvenes talentos de nuestra comunidad de Rosarito, que él está impulsando para que graben un disco", mencionó.

"Estuvimos comiendo con una cerveza, llevaron una botella de tequila de regalo, la regidora Ángeles Gómez me llevó una botella de tequila, y yo la verdad no veo nada de malo comer con una cerveza, me apena mucho que haya sido en presidencia, debí de haberme ido a mi casa, pero el trabajo es parte de mi responsabilidad".

"Por eso pido una disculpa, porque debí de haber dejado de trabajar e irme a mi casa".

La regidora Ángeles Gómez, presidenta de la Comisión de Cultura del Ayuntamiento, asistió al acto inaugural de la "Expo Tequila 2020" y le regaló una botella, detalló.

Abren investigación

En tanto, Bonilla indicó que sí vio el video y que se abrió una investigación.

“Si tomó o no, es inaceptable en una oficina de Gobierno, 'no eran horas de trabajo', no importa, es el lugar de trabajo, no importa la hora, lo reconoció, le pedí que pidiera una disculpa a la comunidad, todo lo bueno que hacen se echa a perder con estas acciones, ella también lo sabe", expresó.

"Haremos una investigación exhaustiva para ir al fondo del tema, si realmente abrieron botellas de licor ahí, nuestra posición es en contra de esas acciones en una oficina de Gobierno, la Secretaría de Honestidad ya está ahí viendo el tema".