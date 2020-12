México: Exhiben a gobernador de Jalisco sin cubrebocas en bar; él se defiende (VIDEO)

Francisco de Anda

Guadalajara.- El gobernador Enrique Alfaro fue captado en un video que comenzó a circular en redes sociales, donde aparece en una convivencia en el Salón Candela, ubicado en el Centro de Zapopan, pero sin cubrebocas.

En la imagen se observa que mientras Alfaro departe con amigos, en la taberna toca el grupo Los Póker Jazz Party. En redes sociales versiones aseguran que el gobernador estuvo en el lugar el martes 8 de diciembre.

En la grabación se aprecia a un mesero así como a los músicos portando cubrebocas.

El pequeño dictador de Occidente aplica la ley a otros con rigor extremo mientras que el y sus cuates festejan y brindan en un bar. Toda la simulación y la indecencia de Enrique Alfaro en un video de unos cuantos segundos. pic.twitter.com/GBEeC5g577 — epigmenio ibarra (@epigmenioibarra) December 11, 2020

A nueve meses de iniciada la emergencia sanitaria, la economía en Jalisco, incluidos antros y bares, ya fue reactivada. Sólo queda pendiente la reapertura de escuelas, que, según proyecciones de la Mesa de Salud, podría ocurrir el 25 de enero del 2021, y los estadios deportivos.

Hasta ayer sumaban 44 mil 832, casos confirmados de Covid-19 en Jalisco; 19 mil 86, casos sospechosos; 2 mil 6, casos activos y 5 mil 81 decesos.

Mural solicitó la versión del Gobierno de Jalisco sobre el video de Alfaro y vía Comunicación Social indicaron que fue a comer, aunque no aclararon cuándo ni dónde.

Alfaro se defiende por no usar cubrebocas

Horas después de que se difundiera un video en el que se le ve tomando en un bar de Zapopan donde hay música en vivo, el gobernador Enrique Alfaro, señaló que en ese momento no portaba el cubrebocas porque estaba cenando pizza y consideró que el video se ha usado con dolo para atacarlo.

"Después de nueve meses de encierro salí a cenar con mi mujer, estuve de las 9 de la noche a las 11 de la noche, y sí, pues como todos, de repente hace falta aunque sea salir a cenar (…) me cené tres rebanadas de pizza, me tomé dos whiskys, escuché un rato música y me fui a mi casa", dijo el mandatario en sus redes sociales tras recibir críticas por regañar a quienes salen a bares y hacer lo mismo.

Para quienes me preguntan sobre un video que está circulando en redes, en el que estoy cenando: pic.twitter.com/3ORDTNz7EC — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) December 11, 2020

El video del mandatario en el bar se convirtió en tendencia en redes sociales y por eso decidió salir a explicar lo que ocurrió, sin embargo su explicación generó algunos memes.

En su respuesta Alfaro recordó que estos lugares están abiertos en la ciudad por disposición de la Mesa de Salud y consideró que al difundir la imagen de él sin cubrebocas se quiere usar para atacarlo en el marco del proceso electoral que viene.

"En efecto estamos en un momento difícil en el que hay que tener cuidados, se puede salir, se puede ir a comer a un restaurante, se puede escuchar música, pero hacerlo siempre con las medidas adecuadas"

(Con información de El Universal)