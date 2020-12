Exhiben millonarios contratos de prima hermana de AMLO durante gobierno de la 4T

MÉXICO.- La empresa Litoral Laboratorios Industriales, propiedad de Felipa Guadalupe Obrador Olán, ha participado en contratos por más de 365 millones de pesos durante el gobierno que encabeza su primo hermano, el presidente Andrés Manuel López Obrador, reportó el portal Latinus.

Este año, en conjunto con otras seis empresas, Litoral Laboratorios Industriales ganó tres contratos con Pemex Exploración y Producción para dar el servicio de análisis de aguas, evaluación de ruido y caracterización de corrientes de hidrocarburos y productos químicos en sistemas de procesos de instalación de la empresa. Dichos contratos suman 133 millones de pesos.

En 2019, junto con Marinsa de México, ganó un contrato por 231 millones de pesos y el cual está vigente hasta diciembre de 2022, para inyectar productos químicos a pozos ubicados en aguas someras frente a la Península de Yucatán.

Marinsa de México es "la nueva Oceanografía"

De acuerdo con Latinus, Marinsa de México es "la nueva Oceanografía", pues pasó de ofrecer de servicios de transporte marítimos y perforación a rentar plataformas petroleras de Pemex y ganar contratos que suman más de 5 mil millones de pesos.

Además de los contratos con Pemex, la prima del presidente ha recibido adjudicaciones directas del Instituto Mexicano del Petróleo, Aeropuertos y Servicios Auxiliares, del IMSS y del ISSSTE.

"En la última década, la empresa de la prima hermana del presidente, ubicada en Campeche y dedicada al análisis químico y al estudio de aguas e hidrocarburos, ha brindado servicios al gobierno federal y a los estados de Tabasco y Campeche.

Creada en Campeche en 2006

"En la administración de Enrique Peña Nieto recibió al menos 25 adjudicaciones, sin embargo esos contratos no se dieron con la frecuencia y los montos que se registran en los primeros dos años de López Obrador", reportó Latinus.

Litoral Laboratorios Industriales fue creada en Campeche en 2006 y desde su creación Felipa Guadalupe Obrador Olán es su apoderada y representante legal.

Ella es hija de Esteban Ramón Obrador González, hermano de la mamá del presidente, Manuela Obrador González.

¿Qué dice el presidente?

Respecto al tema, López Obrador señaló que no tiene conocimiento del tema con exactitud y refirió que hoy, Octavio Romero Oropeza, director de Pemex, va a informar.

"Yo ya he dicho que no me pertenezco, yo no le puedo fallar al pueblo. No se puede permitir la corrupción, la impunidad, el influyentismo, el amiguismo, el nepotismo, ninguna de esas lacras de la política", expresó.

Al cuestionar de dónde salió la investigación de los contratos de su prima y al responderle que fue de Loret de Mola, López Obrador expresó: "Muy objetivo, muy profesional".

Añadió que si un familiar hace algo indebido, se le debe de juzgar "aunque se trate de un hijo, ya saben cuánto queremos los padres a los hijos".

"No se protege a nadie. No somos iguales que nuestros adversarios", agregó.

Asimismo, el presidente López Obrador exhibió el memorándum que dio a conocer el 13 de junio de 2019, en el que llama a no permitir, "bajo ninguna circunstancia", la corrupción, el influyentismo, el amiguismo, el nepotismo, "ninguna de esas lacras de la política del antiguo régimen".





(Con información de Grupo Reforma y El Universal)