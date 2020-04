Exhorta AMLO a hospitales privados que el dinero no determine a quién atender

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a los dueños de hospitales privados para dar atención especial a las personas más vulnerables y a los que necesitan el tratamiento, y que no sea el dinero el que determine a quién atender.

"Es importante que demos oportunidad, no solo en los hospitales públicos, también en privados, es un llamado respetuoso a dueños, directivos de hospitales privados, a que sus espacios, sus camas, sus ventiladores disponibles los utilicen para lo que de verdad necesitan el tratamiento.



"Si va un joven de 20, 30 años que está infectado, pero como tiene para pagar pues ocupa 'yo quiero estar aquí', y si llega un adulto mayor o una gente con diabetes con hipertensión infectada, pues ese tiene más necesidad, o sea que no sea el dinero el que determine a quién atender en un hospital privado, que en estas circunstancias se les dé atención especial a los más vulnerables", consideró.

También te puede interesar: Se trata de una situación pasajera y 'nos vino como anillo al dedo': AMLO sobre crisis por el covid-19



El Mandatario dijo que esto lo instruyó en la reunión matutina con funcionarios de Gobierno para que médicos y científicos hagan una recomendación, y que el sector público también se está preparando para tener la capacidad hospitalaria.

"Esto lo instruí en la reunión de la mañana para que lo analicen los médicos, especialistas, científicos, y nos hagan una recomendación, pero es muy importante, porque no es nada más la capacidad de atención que tiene el sector público, nos estamos preparando para que el sector público sea capaz.



"Pero hay una reserva de hospitales privados que puede significar un 20, 25 por ciento de la demanda, pueden cubrir, pero siempre y cuando tanto en el sector público como privado se le dé atención prioritaria a los más enfermos", subrayó.



López Obrador puso de ejemplo que, en el caso de las pruebas de coronavirus, quien se quiera "sentir tranquilo" y no tiene síntomas debe de pagar de 6 mil a 8 mil pesos, por lo que es un "asunto de conciencia" para no desperdiciar el insumo.