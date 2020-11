Exige el INE castigar a Noroña por violencia de género; no pedirá disculpas

Ciudad México.- El Instituto Nacional Electoral (INE) demandó a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados sancionar al legislador Gerardo Fernández Noroña por insultar y amenazar a la diputada federal Adriana Dávila.

Entre los castigos que exige el órgano electoral aplicar al petista es una disculpa pública a la panista, no repetir insultos a las mujeres, e inscribirse y aprobar tres cursos en línea de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre lenguaje incluyente y no sexista, autonomía y derechos del género femenino.



"Medida de satisfacción: una disculpa pública del denunciado, en la que reconozca la comisión de los hechos y la aceptación de la responsabilidad derivada de las expresiones analizadas en la resolución, a fin de restablecer la dignidad, reputación y derechos político-electorales de la denunciante, en su vertiente de ejercicio del cargo", agrega el resolutivo aprobado por la Comisión de Quejas.



El diputado no será incorporado al Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política Contra las Mujeres, pues los hechos sucedieron antes de su arranque, el 14 de septiembre de este año.

Sin embargo, el llamado 3 de 3 contra la violencia aprobado por el INE establece que quienes aspiren a una candidatura no deben tener en su historial una sanción, mediante resolución firme, por cualquier agresión de género en el ámbito privado o público.



El 4 de octubre del 2019, Fernández Noroña acudió a un evento al Congreso de Tlaxcala, en donde habló sobre el tráfico de personas, y, sin decir el nombre de la legisladora, dejó ver que ella podría estar involucrada.



"La trata de personas es un problema gravísimo y Tlaxcala es uno de los lugares. Me dicen que hay una diputada, que fue senadora, que está vinculada a este tema, que ahora es compañera nuestra y es más bocona que la chingada.



"No sé si sea cierto o no, pero es cierto que aquí está uno de los problemas. ¡Pásenme elementos para ponerle una chinga, la próxima vez que abra la boca!", arengó ese día el diputado.



Para el Instituto, están acreditadas las expresiones de violencia política contra las mujeres en razón de género.



El diputado alega que fueron declaraciones en el marco de su labor legislativa; sin embargo, la autoridad electoral argumenta que su derecho parlamentario no incluye insultos.

"No pediré ninguna disculpa", dice Noroña

Luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) pidió que Gerardo Fernández Noroña ofreciera una disculpa por violencia política contra las mujeres en razón de género contra la diputada panista Adriana Dávila, el diputado del PT señaló que no lo hará.

A través de sus redes sociales, el vicecoordinador del PT en San Lázaro señaló que no ejerció "ninguna violencia de género" contra la diputada por Tlaxcala.

"No pediré ninguna disculpa. Iré a la sesión del Consejo General a reclamarles su acto faccioso", escribió Fernández Noroña en Twitter.

"Estos del INE ya se creen la Santa Inquisición. Además son absolutamente ignorantes del artículo 61 Constitucional. Ni que decir de su actuación facciosa", escribió.

Asimismo, el petista compartió el Artículo 61 de la Constitución, que señala: "Los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos, y jamás podrán ser reconvenidos por ellas. Constitucional de los miembros de la misma y por la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar".

"Ni siquiera respetaron mi derecho de audiencia. Nunca me citaron a dar mi versión de los hechos", escribió en otro mensaje de Twitter.

"Por cierto, un primer paso con que pretenden cerrarme el paso para la reelección", denunció.

"Vuelvo a corregir, el INE sí pretende endilgarme el San Benito de 'violencia de género'. Verán mi respuesta", agregó.

En el orden del día de este jueves de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, se discutió el "procedimiento sancionador ordinario T/SCG/Q/ADF/CG/162/2019", iniciado por Dávila, en su carácter de diputada federal, en contra de Fernández Noroña "con motivo de las manifestaciones emitidas por el denunciado que podrían constituir violencia política contra las mujeres en razón de género".

(Con información de El Universal y Reforma).