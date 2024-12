Éxito de reforma judicial depende de análisis de perfiles: Zaldívar

El coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, Arturo Zaldívar, destacó la importancia del análisis de perfiles idóneos para los cargos de jueces, magistrados y ministros, como un factor clave para el éxito de la reforma judicial.

En Palacio Nacional, Zaldívar explicó el proceso de selección inicial, que evaluó a 11 mil 014 aspirantes que cumplían con los requisitos de elegibilidad, de un total de 18 mil 447 registrados a través del Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo Federal.

El exministro subrayó que se llevará a cabo ‘un examen muy cuidadoso’ para determinar quiénes avanzarán a la etapa de entrevistas.

Este proceso se desarrollará durante todo el mes de enero y tiene como objetivo identificar a los mejores perfiles, que luego serán enviados al Senado por parte de Sheinbaum tras un sorteo.

Zaldívar afirma que no hay arreglos para la elección judicial

“Tenemos un compromiso para arribar a un Poder Judicial diferente, más cercano, más humano, con mayor sensibilidad social, más honesto y que no esté comprometido con las élites económicas o con los poderes fácticos, sino con la justicia y con el pueblo de México”.

Durante la conferencia matutina de Sheinbaum, Zaldívar declaró que están tomando esta labor ‘con absoluta seriedad’ ya que saben lo que implica.

Luego de revelarse la lista de los aspirantes para la elección de jueces, magistrados y ministros, esta mañana, la mandataria hizo un llamado a evitar que el nepotismo se infiltre en la elección judicial del próximo año.

Sheinbaum llama a que no haya nepotismo en la elección judicial



