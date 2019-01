Explota toma clandestina en Hidalgo; hay heridos

Agencia

PACHUCA, Hidalgo.- La tarde de este viernes, una toma clandestina de combustible ubicada en Tlahuelilpan explotó. En el lugar se encontraban decenas de personas, de acuerdo a los primeros reportes desde el lugar, quienes se encontraban llenando bidones con el combustible.

De acuerdo con información dada conocer por el gobernador Omar Fayad, el incidente dejó una cifra preliminar de 54 personas quemadas y 20 muertas por la explosión en Tlahuelilpan.

Horas antes, la gente se arremolinaba en la toma clandestina para llenar sus bidones.

Another video from the scene of the pipeline explosion in Tlahuelilpan, Mexico.



(Video: @Milenio) pic.twitter.com/480rHhkkVq