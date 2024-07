Extraditan a ‘El R’; sobrino de Caro Quintero a los Estados Unidos

Rodrigo Omar Páez Quintero, "El R", líder del Cártel de Caborca y sobrino del capo Rafael Caro Quintero, fue extraditado a Estados Unidos tras ser requerido por una Corte Federal de ese país por los delitos de asociación delictuosa y contra la salud.

La Fiscalía General de la República (FGR) señala a 'El R', quien enfrentará la justicia en aquel País en la Corte del Distrito de Arizona, como uno de los líderes en el tráfico drogas de la organización delictiva ubicada en el norte de Sonora.

"Rodrigo 'P', entre 2017 y 2019, fue uno de los líderes de una organización en México de tráfico de drogas, ubicada en Caborca, Sonora. El extraditable era el encargado de dirigir y supervisar las actividades de tráfico de drogas, y lavado de dinero", se expuso este domingo en un comunicado.

"La entrega del fugitivo se realizó en el Aeropuerto Internacional de Toluca, Estado de México a los agentes estadounidenses designados para su traslado a ese país".

Páez Quintero fue detenido en abril de 2023 en Zapopan, Jalisco, en un operativo encabezado por la Secretaría de Marina y la FGR, y desde inicios de este mes el Octavo Tribunal Colegiado Penal de Ciudad de México dio luz verde para esta extradición al negarle en definitiva el amparo que pretendía anular la orden de su traslado.

Por unanimidad, los tres magistrados del tribunal consideraron que la determinación de la Cancillería, de junio de 2023, cumple con las formalidades de la Ley del Extradición Internacional y el Tratado en la materia suscrito entre México y Estados Unidos.

El sobrino de Rafael Caro Quintero, el cual con el Cártel de Caborca no solo opera en el norte del País, sino también en entidades como Quintana Roo, planteó entre sus alegatos que no debía ser entregado a Estados Unidos porque este país no presentó en su petición de extradición las autorizaciones judiciales para intervenir su teléfono.

No obstante, en el expediente sí aparecen las transcripciones de las conversaciones interceptadas.

Tras su captura, las autoridades federales dijeron que el llamado Cártel de Caborca o "La Barredora 24/7" fue fundado por Caro Quintero tras salir del penal de Puente Grande, Jalisco, en 2013, y que el capo mantuvo su liderazgo hasta que fue reaprehendido en julio de 2022.

A partir de entonces, quienes quedaron al frente del grupo criminal fueron sus sobrinos José Gil Caro Quintero "El Pelo Chino", Ramón Quintero Páez "El Tiko", Juan Pablo Quintero Martínez "El Pablito" y el ya referido Páez Quintero.

(Con información de Reforma)