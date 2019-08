El EZLN se expande: tiene 11 nuevas comunidades autónomas

Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que ayer el EZLN dio a conocer en un comunicado que después de varios años de trabajo lograron la autonomía de 11 comunidades ubicadas principalmente en Ocosingo, Motozintla, Amatenango del Valle, Chicomuselo y San Cristóbal de las Casas, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio la bienvenida a los nuevos pueblos autónomos e Chiapas.

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) anunció este fin de semana que expande el territorio bajo su influencia en Chiapas.

A partir de ahora, el grupo armado tendrá 11 nuevos Centros de Resistencia autónoma y Rebeldía Zapatista que, sumados a los cinco caracoles originales, da 16. Es decir, a sus 27 municipios autónomos y cinco caracoles agrega 11 territorios, para un total de 43 centros zapatistas.

En un comunicado titulado “Y rompimos el cerco”, firmado por el subcomandante insurgente Moisés, del grupo guerrillero que el 19 de diciembre de 1994 proclamó la creación de municipios autónomos.

El EZLN afirma que esta expansión de su influencia en territorio chiapaneco empezó en octubre de 2016. “Después de años de trabajo silencioso, a pesar del cerco, a pesar de las campañas de mentiras, a pesar de las difamaciones, a pesar de los patrullajes militares, a pesar de la Guardia Nacional, a pesar de las campañas contrainsurgentes disfrazadas de programas sociales, a pesar del olvido y el desprecio, hemos crecido y nos hemos hecho más fuertes”.

El jefe zapatista, en su comunicado refiere que “la llegada de un nuevo gobierno no nos engañó. Sabemos que el Mandón no tiene más Patria que el dinero, y manda en el mundo y en la mayoría de las fincas que llaman ‘países’. Sabemos también que la rebeldía está prohibida, como están prohibidas la dignidad y la rabia…”

Señala que “El Mandón y sus capataces construyen muros, fronteras y cercos para tratar de contener ése que dicen que es un mal ejemplo. Pero no lo pueden hacer, porque la dignidad, el coraje, la rabia, la rebeldía, no se pueden detener ni encerrar. Aunque se escondan detrás de sus muros, sus fronteras, sus cercos, sus ejércitos y policías, sus leyes y decretos, esa rebeldía llegará a pedirles cuentas tarde o temprano. Y no habrá perdón ni olvido”.

La semana pasada el EZLN anunció su reaparición en la escena pública. Ahora dice que ésta se llamó Samir Flores, en honor al luchador social asesinado en Morelos y que ahora da por terminada.

En el extenso comunicado se publica la lista donde quedaron los nuevos territorios zapatistas y sus nombres, como en los municipios constitucionales de Ocosingo, San Cristóbal de las Casas, Chilón. Tila, Amatenango del Valle, Motozintla y Chicomuselo.

Al respecto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador les pidió que no haya violencia en estos nuevos municipios autónomos y se trabaje por el bien de las comunidades.

“Aprovecho también para decir, porque ayer hubo un comunicado del zapatismo diciendo que van a ampliarse, que van a crear más municipios autónomos. Bienvenidos, adelante, porque esto significa trabajar en beneficio de las comunidades y de los pueblos, lo único que no queremos es la violencia”, expresó durante su conferencia de prensa matutina.

(Con información de Excélsior y El Sol de México)