Luto en el periodismo: Fallece Antonio Helguera, monero de "La Jornada"

La noche de este viernes el coordinador de Opinión de "La Jornada", Luis Hernández, dio a conocer a través de su cuenta de Twitter sobre el fallecimiento del monero Antonio Helguera.

"La Jornada" señaló que el caricaturista murió a causa de un infarto a la edad de 55 años.

"Me dolió muchísimo enterarme de la muerte de Antonio Helguera. No es un lugar común afirmar que es una pérdida irreparable; deja un vacío imposible de llenar: no solo era un buen ciudadano, sino un hombre creativo y leal a las causas justas", escribió el presidente López Obrador en su cuenta de Twitter. Apenas el martes de había reunido con él en Palacio Nacional.

El mandatario también expresó sus condolencias a familiares y amigos del ilustrador.

En octubre de 2020 el caricaturista concedió una entrevista a EL UNIVERSAL sobre medios y libertad de expresión.

Fue Premio Nacional de Periodismo en 1996 y 2002. También codirector de las revistas "El Chahuistle" y "El Chamuco", así como coautor de los libros "El Sexenio me da Risa" (Grijalbo, 1994), "El Sexenio ya no me da Risa" (Grijalbo, 1994), "El Sexenio me da Pena" (Grijalbo, 2000) y "El Sexenio se me hace Chiquito" (Grijalbo, 2003).

