Fallece Nino Canún, periodista y conductor mexicano

El periodista y conductor mexicano, Nino Canún, falleció este miércoles 21 de junio. Amigos y medios de comunicación nacionales confirmaron la lamentable noticia en redes sociales.

Canún fue un locutor de de la década de los años 80 en Imevisión. Después fue conductor del noticiero Enlace, de canal 11.

Fue en 1990 cuando se convirtió un referente por su programa '¿Y usted qué opina?', pues trataba sobre temas relacionados con ovnis.

Cabe destacar que en 2019 asistió a la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde hizo una intervención para agradecerle por su regreso a los medios de comunicación debido a que el expresidente Enrique Peña Nieto lo había vetado.

Lo anterior sucedió luego de negarse a ser director de comunicación de Peña Nieto, quien acudió a la casa del comunicador a invitarlo.