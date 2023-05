Familia dona órganos del turista argentino asesinado en Oaxaca

Victor Masson, turista originario de Canadá, fue asesinado en la agencia municipal de Puerto Escondido, en la región Costa de Oaxaca. Apenas el pasado 12 de mayo, el argentino Benjamín Gamond y otros dos connacionales fueron atacados a machetazos en una playa de la comunidad de Chacahua.

Sobre el primer caso, a Victor Masson, de 27 años de edad, ayer fue atacado por la espalda con un arma de fuego cuando se encontraba en la Colonia Arroyo Seco, en el municipio de San Pedro Mixtepec-Distrito 22.

De acuerdo con reportes preliminares, el cuerpo se encontró tirado en la Calle Mar del Norte, en la zona cercana a la Terminal de Autobuses, a menos de dos kilómetros del Aeropuerto Internacional de Puerto Escondido.

La Fiscalía General del Estado informó que inició la indagatoria por el asesinato del canadiense, hecho que suma al Benjamín Gamond, originario de Argentina.

Gamond y otros dos turistas argentinos fueron atacados a machetazos el pasado 12 de mayo por un hombre en una playa de la comunidad de Chacahua, un poblado afromexicano en la Costa de la entidad.

Los familiares de Benjamín informaron sobre el deceso del joven en un hospital de la Ciudad de México.