Familia huye de Zacatecas tras el secuestro de una hija y nieto

Abigaíl, de 39 años, matriarca de una familia que radicaba en Jerez, Zacatecas tuvo que huir luego de que en diciembre del 2021 una de sus cuatro hijas y uno de sus nietos fuera secuestrado.

Por más de 4 meses, los plagiarios mantuvieron en su poder a la joven de 19 años, quien entonces estaba embarazada, y al niño de dos años. En cautiverio, la hija de Abigaíl dio a luz a su bebé sin ningún tipo de asistencia médica.

Los tres fueron localizados en abril de 2022 y una semana después de la liberación, la madre y sus hijas de entonces 19, 17, 12 y 6 años, y sus tres nietos, el recién nacido, un bebé de apenas 4 meses y el menor de 2 años que fue secuestrado, huyeron del lugar.