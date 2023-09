Familiares de víctimas rechazan serie de Netflix sobre el 'Caníbal de Ecatepec'

La diputada del PAN, Teresa Castell, y madres de víctimas de feminicidio se manifestaron en contra de la intención de Juan Carlos Hernández, el llamado "Caníbal de Ecatepec" de hacer un libro sobre los crímenes que cometió en contra de 10 mujeres.

En conferencia en la Cámara de Diputados rechazaron también que la plataforma Netflix pretenda hacer un documental sobre Hernández, también conocido como el "Monstruo de Ecatepec", y permitirle con ello obtener beneficios económicos con las aberraciones que cometió, porque las regalías serían para él, no para sus víctimas.

Castell calificó como un absurdo que tras cinco años de prisión, Hernández pretenda hacer un libro y una serie, los cuales pretende comercializar.

La panista llamó a la ciudadanía a no consumir documentales o productos en donde se haga apología de delitos.

"Es un absurdo lo que estamos viviendo, es como Epigmenio Ibarra, que hace apología del delito, fomenta el narco y ha hecho toda una comercialización de las tragedias que nunca acaban. No podemos permitir fomentar esto y mucho menos, estar pagando por ver estas tragedias" , expresó.

Llamó a legislar para controlar este tipo de contenidos en las plataformas de streaming a fin de marcar un antes y un después en esta materia.

"Aquí la intención es, si esto no lo podemos detener, si al final es libertad de expresión, entonces hacer una iniciativa para que las regalías vayan a las víctimas, que no goce el victimario de todo esto que se está comercializando, buscaremos la vía" , señaló.

Asimismo, pidió las casas productoras a no buscar a asesinos para comercializar sus historias, ya que han dejado a niños, niñas y adolescentes en la indefensión.

Indicó que las y los hijos de las víctimas no tienen asegurados sus derechos a la educación, a la salud y a la alimentación, mientras que en prisión, los asesinos tienen tres comidas al día, teléfono celular y un lugar seguro para dormir.

Guadalupe Hernández, madre de Arlette Samantha Olguín Hernández, víctima del "Monstruo de Ecatepec" lamentó que las autoridades señalen que tiene derecho a la libre expresión.

"Por vecinos nos enteramos de que fue Netflix a la casa de la mamá y le pagaron una cantidad, aquí no puede haber justicia a medias, él no puede hacer apología del delito, aquí hay niños, niñas y adolescentes que ya están dañados, los tenemos en una burbuja para que no conozcan todo el contexto y lo quieren plasmar” .