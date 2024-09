Familias y maestros se ‘rebelan’ ante regreso a clases en Culiacán

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, impulsó esta semana la reapertura de escuelas y el regreso a clases de forma presencial, aún en medio de la violencia generada por el narcotráfico.

Esto generó disgusto entre varios grupos de académicos y padres de familia, quienes se rebelaron ante el riesgo de ser impactados por una bala durante el trayecto o en las instalaciones escolares.

El 16 de septiembre, la Secretaría de Educación estatal ordenó a los maestros reanudar las clases presenciales, a pesar de que continúan los enfrentamientos armados por la disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa (CDS).

En un video, la titular de la Secretaría de Educación de Sinaloa, Catalina Esparza, presumió recorrer escuelas sin peligro.