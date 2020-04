Ciudad de México.- Las medidas de sana distancia durante la fase 3 de la epidemia por Covid-19 serán las mismas, es decir, que se deben suspender de manera temporal todas las actividades no esenciales de los sectores público, privado y social.

En conferencia de prensa, Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud destacó que no puede haber medidas menos rigurosas en ninguna entidad federativa y se debe mantener la disminución de la movilidad social.

Resaltó que si algún estado cuenta con la posibilidad de disponer medidas adicionales para hacer más efectivo el cumplimiento de las medidas de mitigación sin afectar los derechos humanos puede hacerlo.

Recordó que los mecanismos de distanciamiento social consisten en la suspensión temporal de toda actividad laboral no esencial en los sectores público, privado y social con alcance nacional y que se deben hacer cumplir en nivel local.

"Las empresas que no han suspendido y no son esenciales deben suspender actividades para que las personas no tengan que concurrir en un espacio laboral y hagan el trabajo en casa si se puede, dónde no, quedarán suspendidas las actividades".