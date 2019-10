Felipe Calderón cancela conferencia en el Tec de Monterrey por éste motivo

Agencia

MÉXICO.- Luego de una serie de protestas y críticas, el expresidente Felipe Calderón canceló su participación en el Simposio Internacional de Derecho en el Tecnológico de Monterrey, campus Monterrey, informó a través de un comunicado.

“He escuchado con especial atención el comentario de la señora Rosa Elvia Mercado, madre Jorge Antonio, quien señaló recientemente no estar de acuerdo con mi visita al campus en las circunstancias actuales.

“Su parecer, en mi opinión, es razón suficiente para que suspenda mi vista al Tec. Considerando que es de la mayor importancia atender esta opinión de la señora Mercado, y en todo caso poder reunirme con los familiares de Jorge y Javier, para poder dialogar con ellos, escucharlos de viva voz y precisar también alguna de la información que se ha divulgados”, escribió el expresidente.

De acuerdo a Radio Fórmula, el desacuerdo de Rosa Elvia Mercado tiene gran relevancia al ser la madre de una víctima de un tiroteo suscitado en dicho recinto educativo y en el cual, se trató de ocultar a los estudiantes fallecidos haciéndolos pasar por sicarios y difamando su nombre, con el fin de no admitir una negligencia de las autoridades, durante la presidencia de Calderón.

El 19 de marzo de 2010, sobre la avenida Eugenio Garza esquina con avenida Luis Elizondo, frente al Tecnológico de Monterrey, campus Monterrey, hubo un tiroteo entre sicarios y elementos del Ejército Mexicano.

#Nuevo: Con esta carta @FelipeCalderon informa que no acudirá mañana a la conferencia magistral en el Tec de Monterrey. pic.twitter.com/AkhkPLBqab — Carlos Zúñiga Pérez (@Carloszup) October 8, 2019

A media noche de ese día, los estudiantes, Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arrendondo Verdugo, que estaban estudiando dentro de la institución, salieron a cenar y cuando volvieron a la escuela fueron alcanzados por balazos del este tiroteo.

Los jóvenes murieron y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) argumentó que estos eran miembros de la delincuencia organizada y que portaban armas de fuego el día que fueron abatidos.

Sobre el tema, el expresidente Felipe Calderón no se pronunció, hecho que le fue sumamente reprochado. Fue hasta el gobierno de Andrés Manuel López Obrador que el Estado ofreció disculpas a la familia de ambos estudiantes.

Felipe Calderón recibió una invitación para ofrecer una conferencia magistral en el campus Monterrey del Tec. de Monterrey, por lo que integrantes del colectivo “Por un Tec. con Memoria” protestó para que no asistiera.

Debido a que había confirmado su presencia, integrantes del colectivo solicitaron al rector David Garza, que exigiera “una disculpa en el auditorio, antes, durante o después de la ponencia” del expresidente Felipe Calderón.

“Esta es una gran falta para nuestra comunidad, para la memoria de nuestros compañeros. No va a ser, por lo menos no por todos, bien recibido. Lo que me causa más ruido es la desfachatés de él de aceptar la invitación. El Tec no lo quiere. No todos te queremos aquí, Calderón”, comentaron en entrevista para Imagen Noticias integrantes del “Por un Tec. con Memoria” antes de que Calderón declinara la invitación.