"No te creo", le dicen a Calderón por vínculos con García Luna

Antonio Baranda

Ciudad de México.- Manuel Espino, comisionado del Servicio de Protección Federal, afirmó que el ex Presidente Felipe Calderón fue cómplice del ex Secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna.

Luego que Calderón sostuvo que es falso que su Gobierno tuviera información sobre nexos de García Luna con el narcotráfico, el funcionario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana sostuvo que diversos países sabían de dichos nexos.

Precaución con el tuit puede herir susceptibilidades

NO TE CREO, cuando presidí la ODCA en diversos países sabían de los vínculos de tu flamante Secretario de Seguridad con el crimen organizado. Fuiste cómplice o muy pendejo, no hay más. Te conozco tan bien que me quedo con la primera opción: CÓMPLICE. https://t.co/Czu1lt8DGV