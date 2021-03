Félix Salgado ya no es candidato de Morena en Guerrero: INE

Érika Hernández

El INE aprobó la cancelación del registro de Félix Salgado Macedonio como candidato de Morena en Guerrero.

El argumento es que el aspirante no entregó informe de gastos de precampaña, como establece la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

El acuerdo de la Comisión de Fiscalización que fue avalado por el Consejo General establece que:

La consejera Adriana Favela recordó que todos los aspirantes deben presentar informe de precampaña, sin importar el método de selección al interior de los partidos.

No es factible que los partidos políticos sigan negando que hay una precampaña. Cualquier partido que va a registrar una candidatura, necesariamente pasó por un proceso de selección, llámese como sea o modalidad, aunque sea designación directa, y se tienen que presentar un informe quienes participen en ese procedimiento".

"Nunca hubo una declaración formal de que eran precandidatos, entonces aparentemente no tenían la obligación de presentar los informes de precampaña, pero ya se ha dicho que cualquier persona que aspira a una candidatura debe presentar un informe de precampaña.

El consejero Uuc-kib Espadas arremetió y aclaró: el INE no está haciendo lo que otros jueces no hicieron porque les tembló la mano.

"Vamos a hablar claro, no se trata de un candidato que ya está registrado, sino varios de quienes contendieron contra él, de forma tal que se dejaría a Morena sin sus principales contendientes.