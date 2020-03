Reclaman a AMLO por venta de cachitos el día del paro nacional #UnDíaSinNosotras

CIUDAD DE MÉXICO.- Feministas y redes sociales reprocharon que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya anunciado que el próximo lunes, en el que mujeres realizarán un paro nacional, inicie la venta de boletos para la rifa relacionada con el avión presidencial.

En el evento "Radiografía de la mujer mexicana en 2020", realizado en la Universidad La Salle, expertas en diversos temas hablaron de la importancia del paro de actividades por parte de mujeres el día 9 de marzo.

Ahí lanzaron una crítica a lo anunciado por el tabasqueño, al acusar que manda un mensaje de falta de sensibilidad, empatía e interés a la ola de feminicidios y violencia de género en el País.

"Yo escuchaba la radio en la mañana y pareciera que a nuestro Presidente no le interesaría este tema , que es una realidad, al grado que tenemos un 9 que nadie se mueve", comentó Alma Guadarrama quien es especialista en derecho e investigadora de La Salle.

Para la experta en la defensa de derechos humanos, se trata ocultar el tema.

"Se trata, me parece, de desviar la atención con este tema que ha podido capitalizar que es justamente la lotería del avión, pero me parece que la realidad está ahí, está plasmada con datos duros, que son el número de feminicidios, el número de violaciones, el número de hechos de violencia contra la mujer y basta salir a la calle incluso aquí mismo para ver esta situación.

En redes sociales, los usuarios crearon el hashtag #Leydelhieloalarifadelavion en protesta por la decisión del presidente.

Otros reclaman la falta de tacto político del presidente al elegir el día del paro nacional para continuar con la "rifa" del avión presidencial.

Mal, mal, mal. Sacar los boletos de la no rifa del no avión el mismo día del #ParoNacionalDeMujeres. Mala idea, cero empatía. Hasta parece provocación. Dónde están @nadgasman @LuisaAlcalde @M_OlgaSCordero para decirle al presidente que así no.