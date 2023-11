FGJ de la CDMX desestima investigación sobre espionaje publicada por TNYT

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México consideró que los periodistas de The New York Times no pidieron la documentación necesaria para su investigación sobre el presunto espionaje realizado a actores políticos.

"El diario refiere que sus periodistas encontraron poco 'convincente' la información proporcionada por esta institución, sin haber solicitado documentación alguna, como las solicitudes de amparo que fueron desestimadas por la autoridad judicial federal, mismas que de haber investigado, conocerían, pero sólo redujeron su esfuerzo a hacer cuestionamientos que fueron debidamente contestados" , indicó la dependencia en un comunicado.

Con relación a las falsas afirmaciones sobre un supuesto espionaje, difundidas en una nota periodística publicada por el diario The New York Times, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México señala: pic.twitter.com/8Pwt5JhDHm — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) November 14, 2023

La Fiscalía indicó que el medio habría retomado la información que hace semanas trascendió sin aportar algo más a lo que ya era público.

Reiteró que la FGJ realiza una exhaustiva investigación para conocer el origen de los presuntos documentos falsificados en los que se basa la investigación periodística.

Caso de espionaje que involucra a Telcel

El pasado nueve de noviembre, el famoso periódico The New York Times reveló una serie de registros judiciales referentes a que la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, donde supuestamente las autoridades le ordenaron a la compañía Telcel entregar los registros telefónicos y de texto, así como datos de ubicación, de más de una decena de funcionarios y políticos.

Telcel reconoció en un expediente judicial revisado por The Times que recibió las órdenes y entregó los registros, que abarcan desde 2021 hasta principios de este año.

Según las órdenes de la Fiscalía, revisadas por el diario estadounidense, la información se buscaba en relación con investigaciones sobre secuestros y desapariciones.

¿La 'oposición' fue espiada? Ernestina Godoy, fiscal de la #CDMX, habría ordenado intervenir los celulares de varios funcionarios, entre ellos, el alcalde con licencia Santiago Taboada y la senadora Lilly Téllez, según reveló The New York Times. pic.twitter.com/GQr0To5ujG — El Financiero Nacional (@EF_Nacional) November 9, 2023

Con información de Reforma.