FGR a cargo de investigar explosión del 'coche bomba' en Acámbaro

Tras darse a conocer que un ‘coche bomba’ estalló a las afueras del edificio de la Secretaría de Seguridad Pública de Acámbaro, en Guanajuato, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que la FGR investigará el caso.

El suceso, ocurrido la mañana de este jueves, se comentó en la reunión del Gabinete de Seguridad, en donde de inmediato se procedió a la indagatoria, explicó Sheinbaum en su conferencia matutina.

Debido a que las autoridades locales apenas iniciaron con sus investigaciones, la mandataria no dio más detalles del hecho ante la prensa en Palacio Nacional.

-¿No hay detalle ahorita?, se le preguntó.

-¿Al ser uso de explosivos sería del ámbito de la Fiscalía General?, se le insistió.

Como resultado del estallido del ‘coche bomba’, tres agentes resultaron heridos, uno con tal gravedad que fue enviado al hospital para su pronta atención.

Ante la violencia a la que se enfrentan diversos estados del país, Sheinbaum afirmó que en su gobierno, no permitirá que se lleven a cabo ejecuciones fuera de la ley.

"La instrucción que hemos dado es que no haya enfrentamientos, no vamos a regresar la guerra contra el narco, no es llegar en un marco fuera de los derechos humanos y dentro del marco de la ley llegar a agredir para matar a una persona por más que sea presunta o no delincuente”.