FGR revisará listas de aspirantes de Morena por nexos ilícitos

Una vez que Morena defina quiénes participarán en las encuestas para ser candidatos a Gubernaturas y al Congreso, enviará las listas de aspirantes a las Fiscalías General de la República (FGR) y Estatales para garantizar que no tienen nexos con la delincuencia.

‘Ya es una disposición de la Comisión Nacional de Elecciones, todos los que sean seleccionados se van a enviar en una lista a las autoridades correspondientes, a la Fiscalía General de la República, a las fiscalías estatales, para que si hay alguna observación nos lo digan’ , informó el líder nacional del partido, Mario Delgado. ‘Nosotros no tenemos la información para poder corroborarlo, por eso vamos a hacer una consulta de todos los candidatos a las autoridades correspondientes, para que nos digan si tienen alguna investigación o algún vínculo indebido y evidentemente para nosotros tomar las medidas’.

En conferencia de prensa, el dirigente detalló las reglas para quienes aspiran a las ocho gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México que se renovarán el próximo año.

La dirigencia prometió que las corcholatas a gobiernos locales que desplieguen espectaculares, bardas o propaganda en vía pública, como hicieron los aspirantes a la candidatura presidencial, podrán no participar en el proceso interno.

‘Queda prohibido el uso de campañas dispendiosas y anuncios espectaculares. Quienes hayan visto publicidad de su persona en cualquier forma deberán deslindarse pública, política, financiera y jurídicamente, de cualquier tipo de campaña dispendiosa (espectaculares, pinta de bardas, lonas, etc.)’ , establecen las convocatorias para elegir candidatos a ocho gubernaturas y a la Jefatura.

En el proceso presidencial, se observó que tanto las corcholatas como la dirigencia nacional optaron por ignorar ciertos aspectos, y la promoción a través de espectaculares y bardas se mantuvo constante hasta la culminación del mismo.

Los aspirantes desoyeron las peticiones, incluso del Presidente de la República, y siempre responsabilizaron a las revistas y simpatizantes.

‘La Comisión de Elecciones hará la valoración, si hay cumplimiento o no a esta convocatoria. Es decir, tiene la Comisión de Elecciones la posibilidad, incluso, de cancelar algún registro si considera que ha violado el espíritu de la convocatoria’. ‘Si no hay un deslinde contundente como lo estamos pidiendo, desde el punto de vista político, financiero, legal, pues quiere decir que sí se están violando las bases de esa convocatoria’, dijo Delgado.

En caso de que algún contendiente presente quejas como el dispendio, advirtió, tendrá que presentar pruebas.

Con información de Reforma