Financiamientos a pymes caen bajo AMLO, según reporte de Fitch Ratings

Durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, los financiamientos y garantías a pymes por parte de los seis bancos del Gobierno quedaron muy por debajo de los otorgados en el periodo de Enrique Peña Nieto, de acuerdo con un reporte de la calificadora Fitch Ratings.

Su análisis aglutina a Banobras, Nafin, Bancomext, Sociedad Hipotecaria Federal, Banco del Bienestar y Banjército, y señala que éstos registraron en conjunto una tasa de crecimiento anual compuesta en su cartera de préstamos del 2.0 por ciento en la Administración que está por terminar, contra una de 13.7 por ciento en el Gobierno anterior.

Señaló que estas bajas tasas de crecimiento contrastaron con la amplia demanda de préstamos en el país y a pesar del continuo acceso que tuvieron los bancos de desarrollo a financiamiento a través de los mercados de deuda o depósitos locales.

Indicó que en general los bancos de desarrollo han apoyado las prioridades del Gobierno federal, como la finalización de importantes proyectos de infraestructura o la distribución de transferencias sociales, que tendrán continuidad con la próxima Presidenta, Claudia Sheinbaum.

El pasado martes, Rogelio Ramírez de la O, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, declaró que en la próxima Administración, de la cual formará parte en el mismo puesto, realizará "cambios de fondo" en Nafin para transformar y fortalecer al banco.

