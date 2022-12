Fondo de aguinaldo de Mazatlán se fue en viajes a España y la Fórmula 1

El presidente sustituto de Mazatlán, Édgar González Zataráin, reconoció que los recursos que tenía la comuna para el pago del aguinaldo y obra pública se utilizó para viajes de funcionarios a España, participar en Fórmula 1 e indemnizaciones.

Fue en octubre de este año cuando el titular de Sedectur, Ricardo Velarde, en compañía del líder de la Banda el Recodo, Pocho Lizárraga, y una comitiva estuvieron en España.

De igual manera, gran parte del recurso se fue al Instituto Municipal de Cultura, que desde junio ya no tenía recursos suficientes para solventar el pago de nóminas.

González Zataráin aseguró que ente lo que le quitaron a la obra pública y aguinaldos, se fueron más de 200 millones a indemnizaciones, luego de que se fue una gran parte a situaciones que no tenían contempladas, como los viajes a España, Fórmula 1 y el exceso en Cultura.

Entre los responsables, se acusa al tesorero municipal Javier Lizárraga Alarcón, quien daba las facilidades de los recursos.

"En ese momento el tesorero daba facilidades, decía "Sí puedes ir, Sí puedes ir", pero finalmente el control del gasto no lo ve todo el mundo, no pueden ver los funcionarios, el propio alcalde no estaba viendo el control del gasto", declaró.

"El control de gasto lo traía el tesorero, el responsable número uno es quien dice "sí hay y sí hay" y bueno, te estás acabando el recurso de otro rubro", agregó.