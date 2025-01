Frente Cívico Nacional busca registro como partido político Somos México.

El Frente Cívico Nacional presentó su solicitud ante el Instituto Nacional Electoral (INE) para obtener el registro como nuevo partido político bajo el nombre de Somos México (Somos MX).

Somos esperanza

Somos alegría

Somos los que marchan

Somos los que no nos rendimos

Somos oposición

Somos propuesta

Somos respuestas

Este movimiento tiene como eje central la formación de liderazgos juveniles con una perspectiva progresista y la intención de establecerse como una oposición ciudadana en el país.

Guadalupe Acosta Naranjo, coordinador general del movimiento, destacó que la iniciativa surge como respuesta a la necesidad de contar con una alternativa política distinta.

“Somos México, Somos MX nace el día de hoy con el intento de cubrir un vacío que nos hace falta de tener una oposición en México, una oposición ciudadana, responsable y propositiva, pero queremos ser oposición a este gobierno”,

expresó.

Durante la presentación de este proyecto político, se dio protagonismo a jóvenes que encabezarán el movimiento, aunque también participaron figuras con trayectoria en la política nacional. Entre ellos, el ex presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Carlos Navarrete; el ex senador Emilio Álvarez Icaza; y el ex secretario General del INE, Edmundo Jacobo.

Un partido sin candidaturas para sus dirigentes

Una de las principales críticas hacia la nueva organización radica en la presencia de personajes que han militado en otros partidos. Ante ello, Acosta Naranjo enfatizó que quienes han impulsado el proyecto no competirán por cargos de elección popular.

“Aquí van a despuntar muchos nuevos liderazgos, nosotros no seremos candidatos a nada, es la primera regla del partido. No estamos buscando una chamba, quienes están al frente de este esfuerzo lo saben perfectamente, por estatutos estará prohibido ser candidato de mayoría o de representación proporcional”,

afirmó.

En cuanto a la posible incorporación de figuras del ámbito político y empresarial, como la ex candidata presidencial Xóchitl Gálvez y el empresario Claudio X. González, Acosta Naranjo aclaró que ambos decidieron mantenerse en la sociedad civil y declinaron sumarse a Somos MX.

Por su parte, Carlos Navarrete subrayó que la agrupación no busca establecer alianzas con otras fuerzas opositoras tradicionales como el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Según él, el objetivo es construir una nueva generación de actores políticos sin recurrir a prácticas del pasado.

Para que Somos México pueda constituirse formalmente como partido político, deberá cumplir con los requisitos establecidos por el INE, que incluyen la obtención de al menos 260 mil firmas de respaldo. Sin embargo, el movimiento ha fijado una meta más ambiciosa, aspirando a reunir al menos medio millón de afiliados y realizar 300 asambleas informativas en los distritos electorales del país.

(Con información de Milenio)