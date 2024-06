Frente Cívico Nacional llama a reorganizar la ‘Marea Rosa’

El Frente Cívico Nacional (FCN), uno de los organizadores en cuatro ocasiones de la "Marea Rosa" en defensa del INE y los organismos autónomos, convocó a un nuevo encuentro el 6 de julio para decidir su futuro, tras la elección en la que ganó Morena.

afirmó Guadalupe Acosta Naranjo, integrante del Frente y representante del PRD ante el INE.

El secretario general del PRD en 2006, cuando ese partido postuló como presidente Andrés Manuel López Obrador por primera vez, advirtió que la sociedad civil no debe cruzarse de brazos ante el triunfo de Morena en la Presidencia, con Claudia Sheinbaum, y en la mayoría del Congreso.

Los primeros pasos que se están dando desde el poder presidencial y desde que hoy se asume como la candidata ganadora no son alentadores para nuestra democracia. Por lo tanto, no podemos cruzarnos de brazos ni irnos a descansar",

aseguró en un mensaje en video.

El ex diputado sinaloense dijo que la reunión será por la mañana en la Ciudad de México, en un lugar aún por decidir, pero pidió a cada organización llevar sus propuestas por escrito.

"Muchos venimos de batallas difíciles, algunos decían 'habíamos perdido durante décadas 90- a 0, hoy el 42 por ciento de los ciudadanos votó distinto a lo que ellos votaron y no es poca cosa. Tenemos que reorganizarnos para salir adelante, no podemos darnos el lujo de flaquear ni de rendirnos", expresó Acosta Naranjo.

Planteó también una gira del Frente por todo el País.