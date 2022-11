Mi cabeza tiene precio: fundadora de Madres Buscadoras teme por su vida

Cecilia Flores, fundadora de Madres Buscadoras de Sonora acudió a la Fiscalía General de la República al temer por su vida tras recibir amenazas de muerte, pues asegura que le han puesto precio a su cabeza.

"No quiero morir sin encontrar a mis hijos. Le han puesto precio a mi cabeza, ofrecen 50 mil pesos por matarme… tengo un botón de pánico que no me protege, necesito seguridad permanente", dijo Cecilia Patricia Flores Armenta.

La madre buscadora solicitó a las autoridades que investiguen los hechos partiendo de que la amenaza tiene una probable relación con el grupo de captores de sus hijos desaparecidos, que se dicten medidas inmediatas de protección para garantizar su vida, y que la FGR atraiga las investigaciones de las desapariciones.

La fundadora explicó que tienen muchas pruebas de quienes las están amenazando. "Nos llegó información de un penal de Hermosillo que me iban a matar”.

"Alguien del reclusorio me llamó diciéndome que me cuidara. Tuvimos que cancelar búsquedas y esperar a que las autoridades hicieran algo, pero no hicieron nada, sigo adelante porque no voy a parar hasta que encuentre a mis hijos o me maten, pero, ¿qué hago?", refirió.

Quienes me amenazan de muerte no entienden que ya me mataron cuando se llevaron a mis hijos. No dejaré de buscar ni de apoyar a las madres que viven el mismo tormento. Las autoridades me piden suspender las búsquedas este mes para poder garantizar mi seguridad.#HastaEncontrarlos pic.twitter.com/sDEKc4vCh5 — Ceci Flores 6623415616 (@CeciPatriciaF) October 7, 2022

Insistió en que las autoridades tienen los recursos para detener a una persona y que declare sobre el paradero de sus hijos.

