G-20: Pide AMLO a países ricos perdonar la deuda a países pobres

Ciudad de México.- Ante el G-20, el Presidente López Obrador solicitó perdonar la deuda a los países pobres del mundo y garantizar que los países en desarrollo puedan contratar deuda en las mismas condiciones que los países desarrollados.

"Espero que seamos capaces de dejar en la historia un ejemplo de cómo hacer frente a una amenaza sanitaria mundial y a una grave crisis económica mediante la aplicación del principio de la fraternidad universal", sostuvo.

En la reunión de los países más desarrollados del mundo en el contexto de la crisis del Covid-19 y la económica, el Mandatario mexicano propuso hacer realidad el compromiso de quitar monto de deuda y del pago de servicio de la deuda a naciones pobres del mundo.

También, llamó a garantizar que los países de ingresos medios puedan tener acceso a créditos con tasas de interés equivalentes a las que están vigentes en países desarrollados.

"Estoy seguro que la cooperación y la ayuda mutua permitirá a todas las naciones superar este doloroso periodo", manifestó.

López Obrador expuso que por la situación económica la deuda pública de México pasó de representar 44.8 por ciento al 51.1 del PIB.

En su participación, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ratificó su decisión de salirse del Acuerdo de Paris.

President Trump used his final G20 summit to defend his decision to withdraw the U.S. from the Paris climate accord and, without providing evidence, said that the air in the United States was 7% cleaner than when he took office pic.twitter.com/4otHQTgh0T