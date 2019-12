Arrestan en EU a Genaro García Luna por corrupción

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Medios de comunicación de Estados Unidos han difundido la noticia del arresto de Genaro García Luna, extitular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) durante el gobierno de Felipe Calderón.

La periodista estadounidense de The New York Times y ProPublica, Ginger Thompson fue quien dio la primicia en su cuenta de Twitter.

El también jefe de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI) durante el sexenio de Vicente Fox, fue detenido en Grapevine, Texas, acusado de corrupción en un juzgado de Nueva York.

Thompson detalla que García Luna tenía "todo tipo de fotos con funcionarios estadounidenses en su modesto dormitorio".

“@ProPublica se enteró de que el ex ministro de seguridad de México, Genaro García Luna, fue acusado de corrupción en Nueva York y arrestado en Grapevine, Texas. La fuente dice que García Luna tenía "todo tipo de fotos con funcionarios estadounidenses en su modesto dormitorio”, escribió la periodista.

@ProPublica has learned that Mexico's former security minister, Genaro Garcia Luna, has been indicted on corruption charges in NY and arrested in Grapevine, Tx. Source says Garcia Luna had "all kinds of pictures with US officials in his unassuming one bedroom."