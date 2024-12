Genaro García Luna es enviado a prisión en Oklahoma

Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, fue trasladado al Centro Federal de Traslados en Oklahoma City, Oklahoma. Este movimiento se da como parte de su sentencia de 38 años de prisión, impuesta tras ser encontrado culpable de recibir sobornos del Cártel de Sinaloa.

La sentencia fue dictada el pasado 16 de octubre por el juez Brian Cogan, quien calificó a García Luna como un criminal con un modus operandi similar al del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán.

A pesar de que la fiscalía estadounidense había solicitado cadena perpetua, el juez decidió imponer una condena de 38 años, justificando que esta pena reflejaba adecuadamente la gravedad de los delitos cometidos por el exfuncionario.

Además, aceptó recomendar su traslado a una prisión cerca de Washington, debido a que la familia de García Luna reside en Virginia.

Durante el juicio, el juez Cogan señaló:

Estas declaraciones destacan la desconfianza hacia el exfuncionario, quien fue acusado de utilizar su posición para proteger a cárteles de la droga.

García Luna, quien había permanecido en silencio durante gran parte del juicio, finalmente tomó la palabra tras conocer su sentencia. Negó los cargos en su contra y afirmó:

“Quisiera refrendarle a mi familia y a mi país que no he cometido estos delitos (...) nunca he sido una amenaza o un riesgo para la comunidad”.