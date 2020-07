Acusan en EEUU a dos exmandos de García Luna de tener vínculos con el narco

Ciudad de México.- Ramón Pequeño García y Luis Cárdenas Palomino, ex policías de la Secretaría de Seguridad Pública con Genaro García Luna, habrían sido acusados en Estados Unidos de colaborar con el narcotráfico, de acuerdo con la periodista Ginger Thompson de ProPublica.

"El gran jurado descubrió que, en lugar de combatir a los carteles, había evidencia de que los hombres habían estado colaborando y aceptando sobornos de ellos", escribió Thompson en Twitter.

Just In: ProPublica has learned that a federal grand jury this morning indicted two more former leaders of Mexico’s fight against drug cartels. /1

Pequeño García fue jefe de Inteligencia y después titular de la División Antidrogas, en la extinta Secretaría de Seguridad Pública.

Luis Cárdenas Palomino fue titular de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal y encargado de la división de Caminos.

De acuerdo con Alan Feuer, periodista de The New York Times, ambos estarían acusados de colaborar con el Cártel de Sinaloa.

NEW: U.S. prosecutors have indicted two former high-ranking Mexican police officials for drug trafficking in collaboration w/the Sinaloa drug cartel.

Ramon Pequeno Garcia and Luis Cardenas Palomino were charged in the case of Genaro Garcia Luna, the ex-top cop on Mexico in NYC.