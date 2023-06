Germán Martínez critica método de selección de 'Va por México'

El senador independiente Germán Martínez criticó el método de selección del Frente Amplio Va por México (PAN-PRI-PRD) y descartó contender en busca de la nominación del candidato presidencial de la Oposición para el 2024.

En un mensaje difundido en redes sociales, el senador Martínez dijo que el modelo aprobado --que contempla la inscripción de aspirantes que presenten 150 mil firmas, foros de debate, encuestas de popularidad y elecciones primarias-- ni es de ciudadanos ni tampoco de partidos.

Asimismo, anunció que no participará en la contienda de quienes aspiran a encabezar la coalición de oposición y que este lunes, junto con representantes de las agrupaciones ciudadanas, como Frente Cívico Nacional, [email protected] y Sí por México, formalizarán el método de selección del candidato para 2024.

"Quiero agradecer desde el corazón a las ciudadanas y los ciudadanos que apoyaron mi aspiración de llegar a ser Presidente de México, su aspiración es nuestra aspiración. Pero el método que se está construyendo ni es de partidos ni es plenamente de ciudadanos, ni es una encuesta ni es una elección abierta a todas y a todos los ciudadanos.