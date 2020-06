(Video) Qué pasó con Giovanni, cuya muerte ha indignado a México

Ciudad de México.- Un video se hizo viral en redes sociales. Fue grabado por familiares de Giovanni López y se observa en las imágenes a un grupo de policías de Ixtlahuacán de los Membrillos que forcejean con el joven para subirlo a una patrulla.

Durante casi un mes, el caso pasó inadvertido, hasta que su historia se viralizó en internet y en el contexto del movimiento #BlackLivesMatter en Estados Unidos contra el racismo y la brutalidad policiaca.

"No lo pueden subir [a la patrulla] porque no está haciendo nada. ¿Porque no trae el cubrebocas?", se escucha decir a una mujer, quien le reclama a un policía por golpear al joven, "si no estaba haciendo nada".

Al día siguiente la familia acudió a buscar a Giovanni a los separos de la policía de Ixtlahuacán de los Membrillos, donde les dijeron que estaba en el Hospital Civil de Guadalajara. Más tarde les informaron que había muerto.

Familiares indicaron que el acta de defunción señalaba que falleció por un golpe en la cabeza y, cuando acudieron al Servicio Médico Forense, vieron que el cuerpo tenía un balazo en una pierna.

La Fiscalía estatal informó que ya investiga la muerte de Giovanni López, quien, según dijo, habría sido detenido por policías municipales por una "falta administrativa" y no porque no portaba cubrebocas.

El hombre habría fallecido a causa de golpes propinados por los policías municipales y no de lesiones con arma de fuego, refirió la Fiscalía.

Al momento hay tres detenidos relacionados con la muerte de Giovanni López, uno es comisario municipal, otro policía y uno más es un mando medio, todos del municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, informó hoy viernes el fiscal de Jalisco, Octavio Solís.

En conferencia de prensa, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, señaló que se sigue trabajando en otras órdenes de aprehensión y que la investigación continúa para deslindar responsabilidades de otros servidores públicos del ayuntamiento.