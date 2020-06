Morena se deslinda de los desmanes en Jalisco por el caso Giovanni

Ciudad de Méxicoi.- El líder nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, rechazó que su partido esté detrás de los desmanes registrados ayer en Jalisco por el asesinato de Giovanni López.

"El Gobernador de Jalisco no debe mentir. Morena nada tiene que ver en los acontecimientos suscitados en la ciudad de Guadalajara", indicó ayer en su cuenta de Twitter.

"Desde el @CENMorenaMX exigimos al gobierno del Estado de Jalisco el esclarecimiento del asesinato de Giovanni López y el castigo inmediato a quienes resulten responsables"

El Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, acusó que intereses construidos desde la Ciudad de México, desde los "sótanos del poder", estuvieron detrás de los desmanes registrados ayer en Guadalajara, tras la marcha por el crimen de Giovanni López, que ha dejado como saldo al menos tres detenidos.

"Detrás de todo lo que está sucediendo en Jalisco hay intereses muy precisos y muy puntuales construidos desde la Ciudad de México, desde los sótanos del poder, que lo que buscan es dañar a Jalisco.

"Le pido al Presidente de la República que le diga a su gente y a su partido que ojalá y estén midiendo lo que están haciendo, el daño que le están generando al País con este ambiente de confrontación, porque son ellos justamente los que han generado todo esto que estamos viviendo", acusó.

Esta mañana, el Presidente López Obrador reconoció que tiene diferencias políticas con el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, sin embargo aseguró que no participa en cuestiones partidistas y que no está relacionado con desmanes tras protestas de ayer en el estado de Jalisco, por lo que le pidió presentar pruebas.

Esto luego que el Mandatario estatal acusó que intereses construidos desde la Ciudad de México, desde los "sótanos del poder", estuvieron detrás de los actos vandálicos tras la marcha por el crimen de Giovanni López.

"Yo tengo diferencias con el Gobernador de Jalisco, diferencias políticas, ideológicas, pero actúo con responsabilidad y no me inmiscuyo, no participo en cuestiones partidistas, no soy jefe de grupo, jefe de partido, represento al Estado mexicano, no tengo yo ningún propósito de afectar autoridades locales", aseguró.