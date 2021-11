Gobierno de AMLO analiza aplicar tercera dosis contra Covid-19 a adultos mayores

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que su gobierno analiza aplicar una tercera dosis de refuerzo contra el COVID-19 para algunos adultos mayores. Esto luego de que completen su esquema los jóvenes de entre 15 y 17 años de edad.

No obstante, el mandatario federal reiteró que esta decisión solo será respaldada si los especialistas así lo sugieren.

Durante la conferencia el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud informó que 76 millones de mexicanos han recibido la vacuna contra el coronavirus, alrededor de 85% de los adultos del país.

Por su parte, AMLO señaló que el plan de vacunación contempla llegar a más del 90%, porque hay dos tipos de casos que se han rezagado la inmunización.