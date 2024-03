Gobierno publica expediente del litigio millonario contra Grupo Salinas

Ayer, casi a la media noche, el Gobierno de México hizo público un conjunto de documentos relacionados con los litigios que mantiene contra Grupo Salinas, en la búsqueda del pago de impuestos.

El conjunto de oficios, con datos, resoluciones y precedentes legales fue subido a las redes sociales y al sitio web de la Administración federal por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, tras revelarse que las empresas de Ricardo Salinas Pliego mantienen un adeudo de 63 mil millones de pesos con el fisco.

De acuerdo con la "Recopilación asuntos Grupo Salinas", el expediente contiene los estados financieros del grupo, los créditos de los ejercicios 2008, 2010, 2011, 2012 y 2013 por Grupo Elektra; los correspondientes a 2010, 2012 y 2014, de Nueva Elektra, y los de 2009, 2010 y 2013, de TV Azteca.

También dos sentencias públicas, de 2016 y 2022, sobre el juicio promovido por Grupo Elektra por el ejercicio 2006, que resultó favorable al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Se incluyen las sentencias relativas a otros temas del grupo, tras haberse concluido el juicio contencioso administrativo y cuatro resoluciones favorables al SAT en casos contra Nueva Elektra, Comerciacom y Comercializadora de Motocicletas de Calidad.

En uno de los anexos están las sentencias sobre el juicio de amparo 239/2022, promovido por Banco Azteca, que también resultaron en favor del SAT.

En otro apartado se incluyen precedentes y sentencias públicas, relacionadas con los temas controvertidos por el Grupo Salinas, en los litigios pendientes de resolverse en el Poder Judicial.

Ayer, tras advertir que en su Gobierno ya no se permiten los privilegios fiscales, el presidente aseguró que el cobro de impuestos a Salinas Pliego no es un pleito personal.