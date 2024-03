Guadalupe Taddei pide a AMLO actuar con prudencia

Después de que el mandatario Andrés Manuel López Obrador reiterara sus declaraciones acerca de posibles intentos de "golpe técnico" por parte de sus adversarios en las próximas elecciones presidenciales, la líder del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, instó a la prudencia en medio de este contexto político.

El miércoles, en su conferencia mañanera, el Presidente nuevamente habló sobre la elección.

"Hay que garantizar la libertad a todos, no reprimir, garantizar el derecho a disentir y tener paciencia, nada más que no se podría anular una elección porque no hay ningún motivo. Pero, además, imagínense ustedes, toco madera, sólo que la irracionalidad los llevara a una situación extrema, que sería el equivalente a un golpe de Estado técnico, pero sería como soltar a un tigre o a muchos tigres", afirmó el Mandatario.