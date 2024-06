Guanajuato, Chiapas, Veracruz, Puebla y Yucatán avalan victorias de próximos gobernadores

De entre las gubernaturas que se renovarán este año tras las pasadas elecciones, en Guanajuato, Chiapas, Veracruz y Puebla ya entregaron este domingo los organismos públicos locales electorales las constancias de mayoría y validez a los candidatos y candidatas ganadores.

En Guanajuato, Libia Dennise García, panista que participó coaligada con el PRI-PRD, aseguró en las instalaciones del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) que en su próxima gestión trabajará por igual con todos los partidos políticos.

"Desde hoy les ofrezco un diálogo abierto con el próximo Gobierno, con la próxima Gobernadora para trabajar juntos. A mí me interesa que a Guanajuato le vaya bien y todos los proyectos que vayan al Congreso, serán por el bien de Guanajuato",

dijo acompañada del líder nacional blanquiazul, Marko Cortés.

"Siempre he dicho que vamos a tener una nueva relación con el Gobierno Federal, en donde el diálogo, los proyectos, los consensos, van a ser importantes. Los grandes retos que tiene Guanajuato en agua, en seguridad, tienen que ver con el Gobierno Federal",

añadió sobre su idea de coordinación gubernamental.

En Chiapas, el morenista Eduardo Ramírez, quien fue candidato también de PVEM-PT, pidió a los ganadores a diversos cargos en la entidad que no se "embriaguen" de la victoria, y se pongan a trabajar cuando asuman sus nuevos cargos públicos.

Acompáñenme este domingo a las 9:00 a.m. en las instalaciones del IEPC y sean parte de la entrega de la constancia de mayoría, porque sin ustedes no hubiera sido posible. ¡Con el pueblo todo, sin el pueblo nada!. pic.twitter.com/uwevOW7SeP