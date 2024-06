Guanajuato: detienen a agentes de la GN relacionados con masacre en León

Cinco agentes de la Guardia Nacional fueron detenidos por su presunta responsabilidad en la masacre de dos bebés y cuatro mujeres en León, Guanajuato, informó el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Cuestionado sobre los avances del caso, el mandatario dijo que los elementos están bajo custodia de la Secretaría de la Defensa Nacional y aseguró que no habrá impunidad.

🔴 El presidente @lopezobrador_ informó que hay 5 miembros de la Guardia Nacional detenidos por el homicidio de 4 mujeres y 2 menores en León, Guanajuato, por normas de las Fuerzas Armadas, y aseguró que "no hay en este Gobierno impunidad para nadie". pic.twitter.com/h8EGylQv5N

"Les puedo adelantar que hay tres miembros de la, cinco miembros de la Guardia Nacional detenidos. Pero esto, por lo que corresponde a las normas, de las Fuerzas Armadas. Falta la investigación que está haciendo la Fiscalía" , precisó.

¿Qué autoridad los tiene bajo su custodia?, se le preguntó.

"La Secretaría de la Defensa", respondió.

¿Ya saben por qué fueron?...