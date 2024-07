Guía para viajar de forma sustentable

Actualmente existe una interesante variedad respecto a las formas de viajar y, una modalidad que se encuentra en pleno auge, es el turismo sostenible.

También llamado turismo natural, este tipo de escapadas o viajes buscan disminuir el impacto que dejan las personas cada vez que visitan un sitio determinado, cuidando el ambiente natural y cultural. En simples palabras, se trata de un tipo de turismo que respeta plenamente el entorno socio cultural y busca reducir los impactos negativos.

Este tipo de viaje nació de la necesidad de protección al planeta y los recursos naturales y, por este motivo, es tan importante en la actualidad. Cada vez son más los viajeros comprometidos y conscientes que, mientras visitan y recorren sitios increíbles en todas partes del mundo, ponen en práctica cada uno de los pilares fundamentales de la sostenibilidad.

¿Cómo poner en práctica el turismo sostenible?

Viajar es uno de los máximos placeres de la vida, pero, al hacerlo, depende de las acciones de cada persona cuáles serán las consecuencias respecto a la huella de carbono que se deje.

Destinos poco populares o viajes en temporada baja

Alrededor del mundo existe una interesante variedad de sitios que no suelen ser muy populares para el rubro del turismo. Esto no quiere decir que no puedan cautivar a quienes los visitan, sino todo lo contrario. De hecho, muchos de ellos cuentan con una tranquilidad envidiable y con paisajes maravillosos.

Para comenzar a planear un viaje sostenible y comenzar a darle forma a esta nueva metodología de paseo, es recomendable escoger un sitio no muy frecuentado por las multitudes. De esta forma, se contribuye a la reducción del efecto negativo que causan grandes grupos de personas en simultáneo en el medio ambiente, al mismo tiempo que se puede disfrutar tranquilamente del destino.

Si, de todas formas, quienes viajan desean hacerlo a un lugar más conocido o al cual concurren demasiadas personas, una buena opción es hacerlo en temporada baja.

Hospedaje en sitios eco friendly

Los hoteles no son un tema menor al momento de realizar un viaje sostenible. Si bien es cierto que el abanico de propuestas es sumamente amplio, lo ideal es encontrar un alojamiento que se esfuerce por ser sostenible y amigable con el medio ambiente.

Siempre es buena idea investigar con anterioridad a través de sitios webs en donde puedan considerarse reseñas de otros viajeros o donde se pueda investigar acerca del tema. Actualmente son muchos los hospedajes que utilizan energía solar, reducen el uso de plásticos o no lo usan, ahorran agua al no lavar las toallas a diario o que utilizan productos locales en su gastronomía, por ejemplo.

Aunque esto pueda parecer un punto complejo, realmente es todo lo contrario. Existen hoteles sumamente respetuosos con el medio ambiente en distintos puntos del mundo y no son, precisamente, de los más costosos.

Medios de transporte que no emitan demasiado CO2

Una vez en destino, los viajeros deben evaluar cuál será el medio de transporte para moverse de un sitio a otro. Se recomienda, en este caso, utilizar medios de transporte que no emitan CO2 o cuya emisión sea baja.

Existen lugares que pueden recorrerse caminando o en bicicleta, pero, en caso de no poder hacerlo por cualquier motivo, también puede optarse por autos eléctricos o transporte público.

Concepto de “slow travel”

Este método supone una forma diferente de viajar y se ha convertido en punto clave del turismo sostenible. El mismo se basa en la idea de que viajar a un sitio determinado es sinónimo de compartir momentos y experiencias con sus habitantes, conocer los diferentes puntos del lugar, la cultura, las tradiciones, cómo es la forma de vida y explorar la gastronomía local.

Se cambia la idea de viajar y recorrer un montón de sitios, por la idea de dedicar más tiempo y de calidad a conocer en profundidad el destino elegido, nutriéndose de las historias de sus propios habitantes. Se busca viajar lento, disfrutando del momento y sin apuros.

Reciclar, reutilizar y reducir

Las “3 R” son un pilar fundamental del turismo sostenible, pues se trata de una medida que reduce notablemente la huella negativa en el medio ambiente.

Se busca reducir lo máximo que se pueda la cantidad de desechos que se generan y, por este motivo, se aconseja comprar solamente aquello que cada viajero necesita y optar por productos o paquetes que puedan volver a utilizarse.

Viaje liviano

Al momento de emprender un viaje siempre surgen varias dudas, pero, una de las más recurrentes, es la relativa a qué equipaje llevar. Son muchas las personas que llevan un montón de objetos y prendas de vestir que, luego, no terminan usando.

La consecuencia de este accionar es que se viaja más pesado y, a mayor peso, mayor es la emisión en los medios de transporte.

Lo recomendable es viajar con lo estrictamente necesario y no llenarse de cosas “por las dudas”.

Comercio local

Si bien es cierto que, en ocasiones, lo más simple y cómo es comprar productos en los supermercados más reconocidos, realmente se puede encontrar todo lo que se desee o se necesite en los mercados locales.

Estos sitios son sumamente importantes para que funcione la economía local y, apoyando a los comerciantes, se contribuye directamente al desarrollo de la comunidad. Los mercados pueden ser de los más variados: de agricultores, restaurantes clásicos o emprendimientos familiares de gastronomía y tiendas de artesanías, entre otros.

Destinos sin abuso o maltrato animal

Cuando las personas viajan, es habitual que se encuentren con cierta cantidad de animales que, por distintos motivos, han sufrido maltrato y que luego son utilizados para brindar espectáculos para el turismo.

Un factor fundamental de los viajes sustentables es no apoyar este tipo de prácticas. Si bien, en ocasiones, puede resultar entretenido o divertido para algunos individuos montar un elefante o ver un espectáculo de animales marinos en sitios cerrados, por ejemplo, es importante tomar consciencia de que los mismos son sometidos, muchas veces, a abusos por parte de otras personas para poder convertirlos en una atracción.

Además, se recomienda que no se compren productos realizados con animales. En algunos destinos es habitual encontrar “recuerdos” fabricados con piezas animales como estrellas de mar o hipocampos, caparazones de tortugas o pieles, entre otros.

Atención con la basura

En los viajes siempre se exploran y recorren distintos sitios. No importa si se trata de un picnic cerca de una montaña, en la playa o disfrutar del senderismo, lo que debe hacerse es no dejar basura o desechos tirados porque esto le produce un daño irreparable al medio ambiente.

Generalmente, se trata de botellas de plástico, bolsas o productos similares que no se degradan correctamente y contaminan por muchos años.

También es importante porque, adoptando este comportamiento, se ayuda a que los animales terrestres y marinos no ingieran toxinas provenientes del plástico o sufran algún tipo de daño por enredarse con la basura.

Consciencia respecto a la utilización de agua y energía eléctrica

Aunque parezca algo obvio, un viaje sostenible implica el ahorro de agua y de la energía eléctrica. Esto es, simplemente, utilizarlas cuando sea realmente necesario.

Se debe tener presente, por ejemplo, apagar todas las luces o el aire acondicionado al momento de salir del alojamiento.

La clave para que un viaje sostenible pueda llevarse a cabo como tal, es planearlo con anticipación. Esto permite que los viajeros puedan optar por el mejor medio de transporte, por el destino más sostenible, la manera en la que se trasladarán de un sitio a otro, las actividades a realizar y otros factores que tendrán, como consecuencia, una disminución en la huella de carbono.

(Con información de Miguel Velazquez)