Habitantes de Otumba reclaman su huachicol ¿Enserio?

CIUDAD DE MÉXICO.- El comisionado de la Policía Federal, Arturo Jiménez, confirmó que en la comunidad de Cuautlancingo, municipio de Otumba, en el Estado de México desplegaron hasta 200 elementos de la corporación para restablecer el orden, luego de que soldados encontraron una toma clandestina de combustible y se confrontaron verbalmente con presuntos huachicoleros.

Explicó que una sección del Ejército detectó una toma clandestina activa, "quiere decir que estaba húmeda y de la que evidentemente estaban extrayendo combustible", publicó el Informador en su portal.

Sin embargo, cuando los soldados trataron de asegurar el área y establecer el orden, llegó un "grupo muy numeroso de personas" en vehículos trataron de "establecer un acto de rebeldía, como si quisieran manifestarse como dueños de explotar el robo del combustible".

Ante la tensión con los pobladores, los militares solicitaron refuerzos, por lo que a la zona arribaron unos 200 elementos de la Policía Federal, así como dos helicópteros de la corporación tipo Black Hawk, que realizaron labores de vigilancia aérea en el perímetro. Además se movilizó a personal de seguridad física de Pemex para la reparación de los ductos.

El comisionado de la Policía Federal confirmó que no hubo heridos, pues fue un enfrentamiento verbal, "es una manifestación de rebeldía y resistencia a obedecer las indicaciones de la autoridad, no pasó a mayores pero nos preocupa que un grupo no identificado se manifieste y quiera adueñarse de una toma clandestina.

"Queremos que la población de Otumba duerma segura y que sepan que la Policía Federal y el gobierno están pendiente de su seguridad", indicó.

Acudieron al lugar 24 elementos de la Marina Armada, para brindar seguridad perimetral; y 220 de la Policía Federal, quienes apoyaron a los 80 elementos del Ejército que atendieron el reporte de la toma clandestina en la comunidad.