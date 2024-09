Hackean cuentas de periodistas en X mediante mensaje falso de soporte

Diversas cuentas en X, antes conocido como Twitter, han sido víctimas de un hackeo masivo, afectando a reconocidos periodistas como Jorge Ramos, Raymundo Rivapalacio y Chumel Torres.

El ataque se originó a través de un mensaje falso que simula ser del área de soporte de X, donde al hacer clic en el enlace incluido, los usuarios permiten el acceso del malware a su información personal.

We're seeing a surge of bad actors impersonating X Support in DMs. Be vigilant in clicking links or otherwise engaging with these messages, and remember that X Support only sends DMs from our official handles @Support and @Safety. https://t.co/udYd8TmA40