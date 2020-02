Hallan muerta a joven que acusó a policías de amenazarla

CHILPANCINGO, Guerrero.- Jaqueline N, de 17 años denunció públicamente en redes sociales una agresión que sufrió a manos de la policía municipal. Hoy, encontraron su cadáver.

De acuerdo con información preliminar, los hechos ocurrieron en un balneario de Coyuca de Benítez.

Jaqueline reveló en su cuenta de Facebook que los policías la espiaban y tomaban fotos e incluso le revisaron su celular. Además, denunció que una mujer policía la acusaba sexualmente.

El cuerpo de la joven se encontró a las 8 horas de hoy, con impactos de bala y huellas de tortura, a la entrada del municipio de Coyuca de Benítez.

Esto fue lo que publicó Jaqueline en sus redes sociales

“Pinche machorra, me hubiera tomado una en la pepita si es lo que tanto quiere. Eso es un delito pero no me quedaré de brazos cruzados, los voy a demandar ante derechos humanos”.

“También una vez me revisó y la muy pendeja, me quería dar y no me dio porque le dije que soy menor de edad. Ya me tienen harta de que siempre se burlan del pueblo pero si algo me llega a pasar, mi familia estará contra ellos”.